Потеряла лицо: что случилось с Жанной Агузаровой после пластических операций

На седьмом десятке лет богиня эпатажа и родственница марсиан продолжает удивлять публику своими эксцентрическими поступками и внешним видом.

На Крещенье Жанна Хасановна призвала своих поклонников зарядить воду в храме («проверено - это работает!») и поздравила всех со святым праздником.

Увы, благое дело обернулось против певицы. Масштабы косметолого-пластико-хирургических манипуляций, которые уже некоторое время зашкаливают за пределы разумного, вновь привлекли внимание. И сослужили Агузаровой дурную службу.

Подписчики сразу обратили внимание и на кривоватую бровь, и на отклеившиеся накладные ресницы, и на расплывшиеся из-за переизбытка филлеров губы.

Но самым досадным для богини эпатажа оказался общий вердикт: артистка сумела помолодеть. Но при этом не сумела сохранить свою чарующую индивидуальность.