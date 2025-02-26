Поклонники поражены: звезда «Глухаря» Тарасова внезапно подстриглась «под мальчика»

Российская актриса Виктория Тарасова решилась на радикальные перемены во внешности. Известная богатой шевелюрой звезда «Глухаря» рассталась с волосами и теперь ходит с ультракороткой прической. Актриса долго думала перед тем, как пойти в салон красоты. Но к Виктории пришло желание перемен. Испортилось и состояние волос звезды — пришлось убрать все посеченные кончики.

«Мне на самом деле очень сложно было расставаться с волосами: жалко безумно», — разоткровенничалась знаменитость с mk.ru.

Решающим фактором стала новая роль. Виктории предложили сыграть журналистку под прикрытием в картине про контрразведку. Организаторы попросили артистку сменить имидж.

Правда, Тарасова довольна результатом. Звезда заметила, что у нее идеальный череп, и стрижка очень хорошо смотрится. Друзья Виктории также сделали артистке множество комплиментов.

Виктория призналась, что после изменений во внешности стала еще больше пользоваться мужским вниманием. Тарасову постоянно зовут на свидания кавалеры.

Актриса разведена. У нее есть 26-летний сын Данила.

Ранее Виктория Тарасова высказалась о смерти Евгении Добровольской. Она заявила, что актриса могла не выдержать тяжелых съемок.