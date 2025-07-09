«Люди приходят и уходят»: Анна Asti намекнула на расставание с мужем

Певица Анна Asti после новостей о разводе заявила, что «люди приходят и уходят». Ее слова передает Пятый канал.

Исполнительница хита «Царица» с размахом отметила 35-летие, пригласив на вечеринку весь шоу-бизнес. Однако среди гостей не было видно мужа Анны, что в очередной раз спровоцировало разговоры о разладе между ними. В беседе с журналистами певица ушла от прямого ответа о личной жизни, но уточнила, что философски относится к потере близких людей.

«Сейчас я иду по жизни, улыбаясь, как обычно. Потому что люди приходят и уходят. А приходят, возможно, еще лучше, когда ты теряешь кого-то. И возможно, даже не потеря, а только приобретение», — высказалась знаменитость.

Также певица удивила признанием, что супруг не поздравил ее с юбилеем. По словам Анны, у нее нет привычки выпрашивать подарки.

«Я никогда ничего не прошу, мне просто приходят и сами все дают», — заявила она.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что будет с карьерой Анны Asti после расставания с мужем. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».