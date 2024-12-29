«Казалось хорошей идеей»: Кейт Миддлтон высмеяла принца Уильяма за неудачный подарок

Принц Уильям рассказал о самом неудачном рождественском подарке, который он преподнес жене Кейт Миддлтон. Наследник королевского престола признался, что принцесса до сих пор высмеивает его.

Как рассказал Уильям, конфузная ситуация произошла еще до их брака. Он решил сделать невесте необычный подарок, поэтому вручил ей бинокль. При этом принц подчеркнул, что сразу же пожалел о своем выборе.

Увидев презент, Кейт подняла Уильяма на смех и заявила, что бинокль был бы уместен для любителя-натуралиста, наблюдающего за птицами, или же для любителя подглядывать в чужие окна.

«Честно говоря, я понятия не имею, почему я купил ей бинокль. В то время это казалось хорошей идеей», - приводит слова принца портал Ndtv.com.

Ранее на рождественском концерте принцессы Уэльской в Лондоне заметили «двойника» принца Гарри. Неразбериха началась после того, как по телевидению был показан тизер-трейлер предстоящего мероприятия. На одном из кадров среди гостей вечера камера выхватила в толпе мужчину в военной летной форме и с рыжей бородой.