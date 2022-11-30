Лена Темникова уже может ровнее сидеть

Певица Лена Темникова на вопрос подписчиков, беспокоит ли ее что-то в плане здоровья, рассказала о боли в спине.

Исполнительница сообщила, что «решила заняться своим телом и здоровьем». Ее цель – «избавиться от боли в спине».

Темникова рассказала, что нашла тренера и нутрициолога, благодаря которой «уже может ровнее сидеть».

«Моя спина передает тебе «привет», - заявила певица.

Ранее Темникова переболела коронавирусом. Следом за ней с COVID-19 слег супруг.