16:15, 30 ноября 2022
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Лена Темникова уже может ровнее сидеть
Певица Лена Темникова на вопрос подписчиков, беспокоит ли ее что-то в плане здоровья, рассказала о боли в спине.
Исполнительница сообщила, что «решила заняться своим телом и здоровьем». Ее цель – «избавиться от боли в спине».
Темникова рассказала, что нашла тренера и нутрициолога, благодаря которой «уже может ровнее сидеть».
«Моя спина передает тебе «привет», - заявила певица.
Ранее Темникова переболела коронавирусом. Следом за ней с COVID-19 слег супруг.
Источник фото:Александр Кузнецов/ Starface.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: