Поклонники переживают за состояние здоровья Александра Петрова из-за сильно отекшего лица
Фото: Starface.ru
Звезда «Полицейского с Рублевки» Александр Петров стал намного реже мелькать на больших экранах. Чаще актера сейчас можно встретить в веб-сериалах, но и там он уже не берется за каждую роль, как это было только несколько лет назад. В социальных сетях он тоже не такой частый гость, поэтому поклонники радуются каждой его публикации. Однако последнее видеообращение артиста заставило фанатов не на шутку забеспокоится за его здоровье.
В личном блоге Александр вышел на связь, чтобы объявить о своем гастрольном туре в Сочи. При этом выглядел он совсем иначе, чем в своих проектах. Узнать в бородатом, заросшем мужчине в очках секс-символ отечественного кинематографа крайне тяжело. Более того, пользователи отметили, что у Петрова сильно отекло лицо, что может указывать на проблемы со здоровьем.
Не исключено, что внешний вид актера претерпел значительные изменения из-за новой роли, но это не отменяет того факта, что Александр выглядит совсем уставшим. Поклонники попросили кумира следить за своим состоянием и не позволять себе сильно перетруждаться на работе. Сам же артист свой облик обсуждать не хочет и не дает никаких комментариев.
Александр Петров
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Напомним, что долгое время Александр вместе с невестой Стасей Милославской отдыхал за границей. Пара останавливалась во многих городах Европы и даже не заговарила о том, чтобы вернуться в Россию. Тогда фанаты даже переживали, что актеры решили насовсем эмигрировать. Однако все страхи оказались напрасны, и Петров после отпуска приступил к работе над новыми проектами на Родине.
Ранее в Сети стали обсуждать изменившуюся внешность Екатерины Варнавы. На недавнем видео актриса предстала уставшей и с синяками под глазами. Поклонники опасаются, что артистка до сих пор не оправилась после развода с Александром Молочниковым.