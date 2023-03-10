Поклонники переживают за состояние здоровья Александра Петрова из-за сильно отекшего лица

Звезда «Полицейского с Рублевки» Александр Петров стал намного реже мелькать на больших экранах. Чаще актера сейчас можно встретить в веб-сериалах, но и там он уже не берется за каждую роль, как это было только несколько лет назад. В социальных сетях он тоже не такой частый гость, поэтому поклонники радуются каждой его публикации. Однако последнее видеообращение артиста заставило фанатов не на шутку забеспокоится за его здоровье.

В личном блоге Александр вышел на связь, чтобы объявить о своем гастрольном туре в Сочи. При этом выглядел он совсем иначе, чем в своих проектах. Узнать в бородатом, заросшем мужчине в очках секс-символ отечественного кинематографа крайне тяжело. Более того, пользователи отметили, что у Петрова сильно отекло лицо, что может указывать на проблемы со здоровьем.

Не исключено, что внешний вид актера претерпел значительные изменения из-за новой роли, но это не отменяет того факта, что Александр выглядит совсем уставшим. Поклонники попросили кумира следить за своим состоянием и не позволять себе сильно перетруждаться на работе. Сам же артист свой облик обсуждать не хочет и не дает никаких комментариев.