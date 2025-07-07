Поклонники не узнали звезду «Зимней вишни» Елену Сафонову: как сейчас выглядит актриса

Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова в последнее время редко появляется в кино и ведет закрытый образ жизни. Новую фотографию с актрисой разместила Ирина Розанова — на снимке поклонники с трудом узнали 69-летнюю знаменитость.

На совместном селфи коллеги по цеху позируют вдвоем. Елена Сафонова предстала в кадре в естественном образе. Актриса с достоинством принимает все возрастные изменения и не прибегает к услугам пластических хирургов.

В последнее время Елена исчезла с экранов ТВ, поэтому поклонники так удивились, увидев фотографию актрисы.

«Не узнали звезду „Зимней вишни“ Елену Сафонову», — пишут пользователи соцсети.

После роли матери-одиночки Сафонова стала любимицей миллионов поклонников. Она была одной из самых популярных актрис в 1980-х. В какой-то степени в жизни Елена повторила судьбу своей героини. Знаменитость встречалась с женатым бизнесменом Ваче Мартиросяном, эмигрировавшим с семьей в США. От него у Сафоновой есть сын Иван, которого она растила одна.

В 1992 году актриса вышла замуж за французского актера Самюэля Лабарта и переехала с Иваном во Францию. Пара развелась в 1997 году. У супругов есть сын Александр, который остался на родине отца.

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