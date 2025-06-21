75-летняя Надежда Бабкина преобразилась до неузнаваемости и удивила поклонников

Певица Надежда Бабкина удивила поклонников, преобразившись до неузнаваемости. 75-летняя исполнительница в личном блоге поделилась кадрами с выступления на фестивале «Песни России» в Костроме.

Надежда Георгиевна предстала в национальном костюме с казачьей шашкой в руке. Синее платье с орнаментом она дополнила массивными бусами. Кроме того, визажисты сделали певице яркий макияж: густо подвели глаза и брови, а губы выделили ярко-красной помадой.

Лицо артистки настолько изменилось, что пользователи Сети не сразу узнали ее, а некоторые заподозрили в очередной пластической операции.

Ранее пластический хирург Сергей Свиридов изучил новые снимки Надежды Бабкиной и отметил несколько изменившийся нос: он стал уже и короче. Врач не исключил, что была выполнена ринопластика, так как с возрастом кончик носа у всех людей становится шире и опускается ниже. В результате нос удлиняется. Эти возрастные изменения, вероятно, устранили у Бабкиной.