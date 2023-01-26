Поклонники не узнали Лайму Вайкуле с раскосыми глазами и без волос

68-летняя певица Лайма Вайкуле приехала с гастролями в Израиль и дала интервью местным журналистам. Поклонники обратили внимание отнюдь не на высказывания артистки, а на ее внешность – новая Вайкуле не похожа на себя.

От прежней певицы остался только голос. В остальном Вайкуле сильно изменилась. Артистка лишилась волос и предстала с короткой стрижкой. В дополнение к этому у Вайкуле были раскосые глаза и припухшее лицо.

После увиденного у фанатов возник единственный вопрос: «Что случилось с вами, Лайма?»

Певицу прозвали «старушонкой», которая «на себя не похожа». Некоторые сравнили звезду эстрады с покусанной пчелами героиней фильма «Королева бензоколонки».

Ранее певица Надежда Бабкина опубликовала студенческие фотографии. Поклонники заметили, какой красивой она была прежде, и что к пенсии стала выглядеть, как «силиконовая кукла».