Поклонники назвали шоумена Семена Слепакова предателем после его выходки в Израиле

Продюсер и музыкант Семен Слепаков покинул Россию и обосновался в Израиле. Там он неожиданно запел на иврите. Отрывок из выступления артиста опубликовали в соцсетях.

На кадрах шоумен много шутит, а потом начинает исполнять песню на иврите. Зрители бурно отреагировали на его перформанс, а пользователи Сети осудили мужчину. Звезду обвинили в том, что он забыл русский язык. Ведь именно песни на русском языке приносили Слепакову большие деньги в России. Чтобы уберечь себя от хейта, звезда даже закрыл комментарии в личном микроблоге.

«Через годик вспомнит русский, репертуарчик так себе», «Так жалко их, через годик всех забудут. Да и домой хотят ужасно уже, а все», «Очень разочарована в Семене. Раньше просто обожала его, а теперь стыдно за него. Предал и Родину, и поклонников», — пишут в соцсетях.

Сам Семен не комментирует разговоры вокруг своей персоны. Он молчит, но фанаты считают, что шоумен вряд ли вернется в Россию.

Ранее мы писали о том, что певица Алла Пугачева отказалась от родного языка. С начала учебного года ее дети Лиза и Гарри посещают гимназию «Эрудит» в Израиле. Там ведется обучение на разных языках, в том числе на русском. Но Примадонна решила, что ее сыну и дочери в гимназии не нужен родной язык.