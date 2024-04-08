Поклонники массово «отменяют» рэпера Моргенштерна*: что произошло

Рэпер Моргенштерн*(Признан иноагентом на территории РФ) столкнулся с массовым хейтом от своих поклонников. Его начали «отменять» после публикации фотографии в бронежилете в Израиле.

В личном блоге артист опубликовал снимок, который сделал во время поездки на Святую землю. Он побывал в военном подразделении и сделал кадр в экипировке. И после этого он начал получать большое количество негативных комментариев. Одни фанаты напомнили Алишеру* об убитых палестинцах, а другие предложили вступить в армию Израиля.

Из-за массовой травли рэперу пришлось публично оправдаться. Он заявил, что сфотографировался с оружием, которое используется лишь для защиты. А сам он не поддерживает какой-то конкретный народ или религию.

Отметим, что Моргенштерн* уже два года живет за границей и не возвращается в Россию, хоть и признается, что хочет приехать назад. После начала СВО его признали иноагентом, но он сам, как утверждает, не понимает, по какой причине. В интервью журналистке Ксении Собчак артист делился, что никогда не высказывался насчет политики, так как ему она в принципе неинтересна.

Ранее портал «Страсти» рассказал, чем известен рэпер Моргенштерн*. Материал читайте на нашем сайте.

*(Признан иноагентом на территории РФ)