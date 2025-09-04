Поклонники Лизы Янковской нашли подтверждение замужества актрисы. Об этом сообщает Woman.ru.

Последние несколько лет Лиза Янковская избегает общения с прессой и практически не делится новостями о личной жизни. Однако еще в мае 2024 года фанаты заподозрили ее в романе с 39-летним музыкантом и актером Вадимом Королевым. Впрочем, сама знаменитость не комментировала эти слухи.

Теперь же Янковская вновь спровоцировала обсуждения о замужестве, выложив новый пост в соцсетях. Она опубликовала фотографию с новым домашним питомцем, сопроводив снимки подписью «добро пожаловать домой, бро».

Однако поклонников заинтересовала вовсе не собака актрисы, а присутствие на одном из снимков того самого Вадима Королева. Некоторые посчитали, что таким образом Янковская подтвердила слухи о замужестве.

