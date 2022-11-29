Поклонники кончили на соски Анны Семенович «размером с розетку»

Певица Анна Семенович выпустила коллекцию нижнего белья, прорекламировать которое вызвалась балерина Анастасия Волочкова. Она опубликовала в соцсетях несколько фото в обновках: как свои, так и артистки. Подписчики разглядели под бельем певицы «соски размером с розетку».

Соответствующие комментарии появились под публикацией. Фанаты сравнивали грудь Семенович и Волочковой – одна из подписчиц заявила, что у балерины «будто бы четвертый размер, только отвисший».

Семенович была в белье телесного цвета. Под ним хорошо виднелись огромные соски. Другие части тела певица скрыла за тканью.

Некоторые писали, что нельзя так «издеваться», и предполагали, что в скором времени увидят невостребованных на сцене звезд без белья.

Другие фанаты посчитали, что Волочковой «не идет образ пожилой звезды плейбоя». «Даже Анне он пойдет больше», - писали под постом.

Ранее Волочкова опубликовала фото в обуви на огромной платформе. Стройные ноги звезды в узких джинсах, шуба поверх одежды, украшения и ботинки обсудили в Сети – подписчики нашли образ балерины комичным и безвкусным.