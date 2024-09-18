Поклонники бьют тревогу: Виктория Боня пропала во время восхождения на гору

Блогерша Виктория Боня пропала во время восхождения на гору в Непале. Она не выходит на связь уже несколько дней.

В личном блоге телеведущая делилась фото и видео из экспедиции. Публиковала «сторисы» она даже в суровых условиях. Однако вдруг после 14 сентября она перестала обновлять публикации. В последнем посте она написала, что скучает по фанатам и показала фото на высоте 5000 метров.

Первые дни поклонники не беспокоились за Боню, но сейчас они бьют тревогу. Дело в том, что на связь не выходят и другие участники похода.

Напомним, что Викторию можно назвать уже опытным альпинистом. Она ни раз участвовала в восхождениях, но не всегда все проходило гладко. Часто Боня страдает из-за «горной болезни».

К слову, в этот раз поход телеведущей уже мог обернуться трагедией. Она рассказывала в личном блоге, что увидела лавину, которая, к счастью, обошла стороной ее группу.

Ранее Виктория Боня рассказала об ужасающих ранах у матери после неудачной пластической операции.