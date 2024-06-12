Поклонники блогерши Миланы Хаметовой устроили давку во время фан-встречи. Об этом сообщает Kp.ru.

Певица и юная звезда Сети Милана Хаметова приехала в Екатеринбург на фестиваль «Блогеры России». По планам Хаметова сначала встретилась с подписчиками в шатре, однако желающих увидеть кумира оказалось настолько много, что организаторам несколько раз приходилось прерывать фан-встречу.

По данным журналистов, в какой-то момент образовалась давка. Охранники не пропускали желающих в шатер из-за нехватки места. Фанаты Хаметовой были настолько близко к звезде, что организаторы несколько раз просили поклонников сделать шаг назад.

После фан-встречи Хаметова переместилась в соседний шатер, где уже выстроились сотни желающих получить автограф от блогерши.

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