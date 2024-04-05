Поклонники Анастасии Заворотнюк подозревают ухудшение состояния тяжелобольной артистки

Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк улетела из России накануне дня рождения матери. Об этом стало известно из соцсетей блогерши.

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года, однако ее дочь Анна Завортнюк за несколько дней до этой даты уехала из России в Дубай. Отметим, что дочь актрисы не выкладывала в соцсетях ничего, связанного с ее матерью уже довольно долгое время. Не уделила внимание она и дню рождения актрисы. Некоторые подписчики посчитали, что знаменитость находится не в сознании, поэтому ее дочь и не приехала к матери на день рождения.

Заворотнюк в личном блоге продолжает делиться контентом из ОАЭ, куда она переехала жить еще в 2022 году. Под последним постом блогерши ее подписчики оставили комментарии с поздравлениями ее матери: «Несмотря ни на что, все мы верим в чудо!», «Путь мама будет здорова и счастлива».

Заворотнюк ответила одной из поклонниц матери.

«Спасибо большое за теплые слова», — написала она.

Напомним, в 2019 году Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике. Тогда же стало известно, что актриса проходит курс лечения от глиобластомы — опухоли мозга.

Ранее мы писали о том, что проживающей в ОАЭ Анне Заворотнюк пришлось отказаться от загара.