Поклонник в костюме Человека-паука залез через окно в квартиру к певице Доре

В дом певицы Доры ворвался сталкер в костюме Человека-паука. Мужчину задержали. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, 35-летний поклонник исполнительницы вычислил, где живет девушка, нарядился в костюм киногероя и пришел к ее дому. Он забрался на крышу, откуда спустился к окну квартиры артистки и залез внутрь. Испуганная певица вызвала полицию.

После задержания, поклонник рассказал правоохранителям, что всего лишь хотел написать любовное послание на окне. Однако, по его словам, он понял, что возвращаться через крышу было неудобно и решил влезть в квартиру.

Личность гражданина не раскрывается. Сообщается, что мужчина уже давно оказывает певице знаки внимания, однако она не обращает на него внимание и не отвечает взаимностью.

Ранее мы сообщали, что актре Максим Виторган назвал Инстасамку стукачкой после жалобы на певиц Дору и Мейби Бейби.