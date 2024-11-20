Новый избранник Анны Семенович вышел из всех бизнесов после знакомства с певицей

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович перестала скрывать своего женатого возлюбленного Дениса Шреера и все чаще стала намекать о предстоящей свадьбе. При этом 44-летняя артистка предпочитает не рассказывать о том, чем занимается ее 43-летний избранник. Как выяснил сайт «Страсти», Денис Шреер ведет предпринимательскую деятельность в России более 10 лет и зарегистрировал на свое имя пять компаний.

Согласно данным из открытых источников, в 2022 году он зарабатывал всего 215 тысяч рублей в месяц, а совокупная выручка по всем компаниям бизнесмена составила 51,6 миллиона рублей.

Как отмечается в источнике, в разное время предприниматель занимался покупкой и продажей недвижимости, а также управлением и эксплуатацией нежилого фонда. В настоящее время три из пяти компаний ликвидированы. Интересно, что из двух оставшихся организаций Шреер вышел в 2024 году - уже после знакомства с Анной Семенович.

Отмечается, что в отношении этих компаний в разное время рассматривалось дело о банкротстве, однако суд каждый раз вставал на сторону бизнесмена.

Известно также, что уже много лет Шреер проживает с семьей в Германии. При этом у него есть гражданство Израиля. В 2012 году Денис женился на россиянке Марине Смирновой. У пары родился сын, которого навали Львом. Сейчас женщина строит карьеру косметолога.

После разразившегося летом 2024 года скандала с Анной Семенович Марина рассказала прессе, что Денис большими доходами не обладает. По ее словам, в Германии на его имя оформлено несколько крупных кредитов.

После того, как отношения с певицей стали достоянием общественности, Шреер окончательно ушел от жены. Марина жаловалась СМИ, что он выплачивает на ребенка 2 тысячи евро (примерно 200 тысяч рублей) в месяц. Обиженная супруга также намекнула, что Денис закрутил роман с экс-солисткой «Блестящих» ради ее денег.

Ранее Анна Семенович впервые вышла в свет со своим избранником по имени Денис. Бизнесмен ответил на вопросы журналистов и посмеялся над тем, что его называют альфонсом.