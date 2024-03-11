Поклонницы Стаса Михайлова требуют от Аллы Пугачевой публичных извинений за оскорбление певца

Поклонницы певца Стаса Михайлова потребовали от артистки Аллы Пугачевой публичных извинений за оскорбление их кумира. По их мнению, вокалистка повела себя недостойно, когда раскритиковала коллегу. Об этом сообщает «Абзац».

По данным источника, фанаты решили собрать подписи в поддержку исполнителя хита «Все для тебя». Причиной стал выпад Аллы Борисовны в его сторону. Напомним, что вокалистка записала видео, в котором обратилась к Михайлову, используя ненормативную лексику. Она также заявила, что «нормальные люди» в Россию не вернутся.

После этого многие соотечественники раскритиковали Примадонну. А в Госдуме даже предложили признать ее иноагентом. Не промолчали и поклонники Михайлова, посчитавшие, что Пугачева теперь должна публично извиниться за сказанное.

«Она позволила себе непозволительное – оскорбить в публичном пространстве публичного человека, народного артиста России, любимца публики и настоящего патриота, поддерживающего страну в нелёгкий исторический момент», - указано в обращении поклонниц, которое оказалось в распоряжении СМИ.

Активисты намерены собрать подписи, а после отправить их Алле Борисовне, чтобы продемонстрировать ей, какая поддержка есть у Стаса Михайлова.

Ранее критик Артур Гаспарян назвал высказывание Пугачевой о Михайлове вечным афоризмом.