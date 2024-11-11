Поклонница накинулась на Ларису Долину с поцелуями: как отреагировала звезда

Певица Лариса Долина опубликовала видео со своей поездки в Санкт-Петербург. Артистка выступила в Северной столице с концертом и принимала цветы от поклонников. После поезда к ней даже подбежала поклонница и накинулась с поцелуями. Но она не отвернулась, а обняла ее.

Исполнительница хита «Погода в доме» активно гастролирует и радует публику своими хитами. Она часто фотографируется и снимает видео с поездок. На новых кадрах Долина выходила из поезда в длинной куртке. Рядом с ней были сопровождающие, но это не помешало фанатам.

«Лариса Долина показала кадры со своей поездки в Санкт-Петербург. Например, как на нее с поцелуями накинулась поклонница», – пишет Telegram-канал «Звездная пыль».

Певица показала, как проходят ее репетиции, а потом и сам концерт. Звезда активно двигалась, пела и сменила несколько нарядов. Она была в черном костюме с необычным жакетом и в туфлях, после примерила комбинезон из полупрозрачной ткани с вышивкой. В третий раз она переоделась в мини-платье, показав стройные ноги.

«Это было восхитительно! Тепло, сердечно, по-домашнему и очень светло! Моему любимому городу на Неве бесконечная благодарность! За энергию и счастливые глаза! Незабываемая встреча, неизгладимые впечатления, непроходящая Любовь», – написала Лариса.

Поклонники восхитились внешним видом и трудоспособностью Долиной.

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