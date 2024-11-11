«Как всегда необычная, эксклюзивная»: Кети Топурия вышла в свет в платье с открытыми плечами после родов

Солистка группы «A'Studio» Кети Топурия вышла в свет в откровенном образе после третьих родов. 38-летняя певица выступила на юбилейном вечере Игоря Крутого в Москве в платье с открытыми плечами. Артистка поделилась кадрами с концерта в личном блоге.

Недавно Кети Топурия, которая этим летом стала мамой в третий раз, приняла участие в творческом вечере, посвященном 70-летию Игоря Крутого. Певица выбрала для мероприятия откровенный образ: она надела контрастное платье с открытыми плечами, состоящее из белого лифа и черной юбки в пол с баской. Наряд подчеркнул стройную фигуру артистки после третьих родов. Артистка дополнила образ серьгами, колье, браслетом и кольца ми с бриллиантами. Знаменитости сделали макияж с акцентом на глаза, а ее волосы были убраны.

Кроме того, солистка «A'Studio» опубликовала в соцсети фото с партнерами по коллективу, Байгали Серкебаевым и Владимиром Миклошичем.

«Вчера на юбилейном концерте Игоря Крутого. От всей души поздравляем», — написала Кети Топурия.

Пользователи Сети с восторгом отреагировали на публикацию артистки, отметив, что она прекрасно выглядит после рождения третьего ребенка.

«Кети молодец, подает себя достойно и шикарно», «Та самая Кети вернулась», «Леди, женственная, красивая», «Прекрасная Кети. Как всегда необычная, эксклюзивная», — написали в комментариях.

Напомним, 31 июля Кети Топурия стала мамой в третий раз. У певицы и ее мужа, бизнесмена Льва Деньгова, родилась дочь Николь. Солистка «A'Studio» сообщила поклонникам о пополнении в семье в соцсети, опубликовав первое фото из роддома. У супругов, которые состоят в браке с 2020 года, также есть сын Адам, родившийся в 2021 году. Также у певицы есть дочь Оливия, которая появилась на свет в 2015 году в браке с предпринимателем Львом Гейхманом.

Ранее сообщалось о том, что жена актера Алексея Чадова появилась на публике в прозрачной юбке спустя два месяца после родов.