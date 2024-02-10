Поклонница из Ниццы подарила музыканту Звонкому вертолет за 7 млн долларов, об этом сообщает StarHit.

Фанатка исполнителя, живущая в Ницце (Франция), настолько любит Звонкого, что на один из дней рождений заказала его выступление в Стамбуле. Причем прилетела 35-летняя София в Турцию только из-за того, что так удобнее было ее любимому артисту.

Тогда на выступлении Звонкого девушка пошутила про то, что подарит музыканту вертолет для того, чтобы он мог прилететь в любую точку мира. Однако, как выяснилось позже, это была вовсе не шутка.

Несколько месяцев назад она прислала сообщение музыканту, в котором заявила, что купила ему новый вертолет. Подарок журналисты оценили приблизительно в 7 миллионов долларов. Звонкий принял роскошный презент и даже успел использовать его в съемках клипа на песню «Выше».

«Очень кстати пришлось и сэкономили на аренде», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что актриса Настасья Самбурская осудила поклонницу за подаренную фейковую сумку.