Поклонница актера Никиты Кологривого 3 месяца вышивала его портрет крестиком. Об этом сообщает портал «Регион 64».

В Саратове проходят съемки сериала «Комбинация», в котором главную роль исполнит Никита. Как сообщает источник, у местных жителей была возможность пообщаться с актером. Во время встречи одна из поклонниц подарила ему портрет, вышитый крестиком. За основу была выбрана фотография героя Никиты из сериала «Слово пацана».

«Я максимально настраивала себя на положительный результат. Потому что было бы обидно не сделать такой подарок, ради которого я отложила свою работу и трудилась каждый день на протяжении трех месяцев. Это оказалась самая сложная из всех моих картин, самая трудоемкая», — высказалась девушка.

Местная жительница отметила, что Никита удивил дружелюбностью и трепетным отношением. Более того, она заявила, что актер покорил ее своей харизмой.

Отметим, что Никита поделился снимком подарка в соцсети.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый сыграет поэта Владимира Маяковского в театре. Подробности читайте в этой новости.