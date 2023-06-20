Покинувшую США мать Наташи Королевой затравили в Сети за возвращение в Россию

Больше года назад мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай раскритиковала политику России и окончательно перебралась в США. Ходили слухи, что из-за разных взглядов на происходящее в мире она даже рассорилась со звездным зятем. Однако спустя время, будто позабыв о всех своих заявлениях, Людмила Ивановна вернулась в Москву. Более того, уезжать в ближайшее время она, по всей видимости, и не планирует.

Сначала, когда Королева только сообщила о долгожданной встрече с мамой, поклонники восприняли новости вполне спокойно. Мало кто стал осуждать Порывай за прилет в «ненавистную Россию», ведь она это сделала из-за юбилея дочери. Однако праздник закончила еще несколько недель назад, а обратный билет все еще не куплен. И вот это уже послужило поводом для возмущений аудитории.

В Сети пользователи стали оставлять негативные комментарии в адрес Людмилы Ивановны. Многие считают, что она «переобулась», однако общественность прекрасно помнит, что она делала и говорила всего несколько месяцев назад.

«Расцвела в ненавистной России», «Погнали небось пенсионерку из Майами!», «Мама Люда плевала на Майами, теперь и тут неплохо, а Украина потерпит», «Двуличная тетка», - оставили свое мнение недоброжелатели.

Впрочем, саму Людмилу Порывай не особо волнует травля. Она хорошо проводит время в России, везде сопровождает дочь и даже общается с зятем. На дне рождения Наташи Королевой Тарзан с тещей неплохо ладили, поэтому поклонники решили, что все разногласия между ними были улажены.

Напомним, что на празднике певицы Людмила Ивановна попала в весьма неловкую ситуацию, которую потом активно обсуждали в Сети. Она вытащила виноград прямо из-под ног Сергея Глушко и съела его.