«Цена предательства оказалась низкой»: Поплавская раскрыла причину отмены спектакля с Хаматовой в Риге

Латвийский национальный театр отменил показ спектакля «Записки сумасшедших» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Его премьера должна была состояться в сентябре, но постановку убрали из репертуара на фоне политических событий. Актриса Яна Поплавская считает, что это лишний раз доказывает: российские артисты не востребованы за рубежом.

Спектакль «Записки сумасшедших» режиссёра-эмигранта Дмитрия Крымова рассказывает про артистов, уехавших из России после начала спецоперации на Украине. Главные герои пытаются найти свою место на чужбине и реализовать себя. Премьерные показы постановки должны были пройти 18 и 19 сентября в Риге.

По словам Поплавской, уехавшие артисты страдают из-за того, что говорят только на русском языке, а других языков они не знают. В итоге знаменитости готовы критиковать Родину ради материальной выгоды, считает актриса. При этом она отметила, что в других странах их совсем не уважают: там они никогда не станут «своими».

«Их нигде не любят и отовсюду гонят. У этих людей нет чести — та же Хаматова постоянно жалуется на жизнь и говорит исключительно о деньгах. Она плачет потому, что цена предательства оказалась низкой», — цитирует звезду Абзац.

В марте 2022 года Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник» и стала актрисой Нового Рижского театра. Теперь знаменитость живет в Латвии вместе со своей семьей.

Ранее звезда «Глухаря» Виктория Тарасова поразилась страхом Чулпан Хаматовой во время интервью.