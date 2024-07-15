Покинувший Россию телеведущий назвал себя израильтянином

Покинувший Россию журналист и телеведущий Владимир Раевский назвал себя израильтянином. Соответствующее заявление прозвучало в интервью для YouTube-канала проекта «ОВД-Инфо»* (признано в РФ СМИ-иноагентом).

«Я израильтянин, и совершенно понятно, какую сторону я занимаю во время текущей войны с Газой. Я не раз об этом говорил и всегда буду говорить», — поделился телеведущий.

В то же время Раевский отметил, что не видит смысла в объяснении действий Израиля в этом конфликте историей. По его мнению, израильские власти регулярно апеллируют к событиям прошлого в этом контексте, однако это неправильно. Он добавил, что не понимает, какое отношение подобная риторика имеет к сегодняшнему дню.

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