Покинувший Россию комик рассказал о трудностях работы за границей

Популярный стендап-комик Гарик Оганисян, покинувший Россию и живущий в Армении, рассказал о трудностях работы за границей. Об этом он заявил во время подкаста комика Павла Кривца, опубликованного на YouTube.

По словам Кривца, за границей у него появился страх того, что на его выступления будут приходить одни и те же люди, для которых его материал будет повторяться. Артист связал это с тем, что за рубежом у русскоязычных комиков часто ограничена аудитория.

Оганисян согласился с собеседником. «Мы в Грузии когда были, прям много ребят ходило каждый день из-за того, что у многих там досуга нет и отвлечься как-то хочется, а ты не успеваешь за день написать новое (...). И ты приходишь, а там те же люди сидят», — поделился юморист.

Помимо этого, стендапер рассказал, что после эмиграции он стал частично терять понимание происходящего в РФ.

«Действительно, конечно, какой-то контекст теряется», — высказался он.

Оганисян подчеркнул, что старается восполнить этот пробел, изучая новости о происходящем в России и общаясь с приезжающими из страны коллегами.

Ранее комик Руслан Белый* (признан в РФ иноагентом) рассказал о прощании с мечтами после эмиграции.