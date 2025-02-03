Покинувший Россию комик рассказал о прощании с мечтами после эмиграции

Популярный стендап-комик Руслан Белый*(внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который уехал из России и в настоящий момент живет в Испании, высказался о переменах в жизни после эмиграции. Об этом он заявил в интервью каналу «Дождь»** (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией), опубликованном на YouTube.

«Со многим пришлось распрощаться: с мечтами, материальным положением каким-то», — описал последствия эмиграции артист.

Юморист отметил, что после отъезда из России его заработок изменился. Бывший резидент Comedy Club объяснил, что ранее он получал деньги от сдачи недвижимости в аренду, собственных бизнесов и телеконтрактов, но после эмиграции он стал зарабатывать исключительно на живых выступлениях.

«Я сейчас вообще не могу позволить себе не выступать, потому что это мой единственный заработок», — поделился он.

Ранее Руслан Белый* признался, что живет в квартире с семью туалетами в Испании.

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов **внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией