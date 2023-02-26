Покинувший Россию Дмитрий Назаров ночует у друзей и зарабатывает на нескладушках

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева после увольнения из театра МХТ им. А.П. Чехова решили уехать из России и поселиться в Израиле у друзей. О том, как артисты зарабатывают, рассказали бывшие коллеги.

Оказалось, что организацией концертов занимаются менеджеры, которые обычно устраивают гастроли русским. Назаров с супругой перед публикой планируют читать и петь свои пошлые русофобские нескладушки. Билет на концерт стоит около 5 тысяч рублей.

Артисты собрали маленькие залы, поэтому выручка от билетов составит примерно 1 миллион 600 тысяч рублей. Если вычесть стоимость за аренду и прочее, то Назаров с женой заработают около 700 тысяч рублей на двоих.

Кроме того, у Назарова есть пенсия в 60 тысяч рублей и сбережения из-за сериала «Кухня», который дал много рекламных контрактов.

Ранее мы писали, что жена Дмитрия Назарова рассказала о трагедии.