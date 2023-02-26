Покинувший Россию Дмитрий Назаров ночует у друзей и зарабатывает на нескладушках
Уволенный из МХТ Дмитрий Назаров остановился у друзей и выживает на деньги, заработанные с нескладушек.
Фото: Starface.ru
Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева после увольнения из театра МХТ им. А.П. Чехова решили уехать из России и поселиться в Израиле у друзей. О том, как артисты зарабатывают, рассказали бывшие коллеги.
Оказалось, что организацией концертов занимаются менеджеры, которые обычно устраивают гастроли русским. Назаров с супругой перед публикой планируют читать и петь свои пошлые русофобские нескладушки. Билет на концерт стоит около 5 тысяч рублей.
Артисты собрали маленькие залы, поэтому выручка от билетов составит примерно 1 миллион 600 тысяч рублей. Если вычесть стоимость за аренду и прочее, то Назаров с женой заработают около 700 тысяч рублей на двоих.
Кроме того, у Назарова есть пенсия в 60 тысяч рублей и сбережения из-за сериала «Кухня», который дал много рекламных контрактов.
Ранее мы писали, что жена Дмитрия Назарова рассказала о трагедии.