«Нас разлучили с детьми. Это было ударом»: жена Дмитрия Назарова рассказала о трагедии

Актер Дмитрий Назаров с Ольгой Васильевой лишились работы в театре, после чего решили переехать в Израиль.

Недавно личная страница жены Назарова наполнилась переживаниями. Васильева рассказала подписчикам, что не может встретиться с детьми — 31-летним Арсением Ветровым и 23-летней Ариной Назаровой.

«Нас разлучили с детьми. Это было ударом: родители не могут с каникул вернуться домой», — призналась Васильева.

Ранее мы писали, что уволенный из МХТ Дмитрий Назаров изменил жене и разбил ей сердце.