15:29, 18 февраля 2023
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«Нас разлучили с детьми. Это было ударом»: жена Дмитрия Назарова рассказала о трагедии
«Это было ударом»: жена Дмитрия Назарова переживает боль разлуки с детьми.
Фото: Starface
Актер Дмитрий Назаров с Ольгой Васильевой лишились работы в театре, после чего решили переехать в Израиль.
Недавно личная страница жены Назарова наполнилась переживаниями. Васильева рассказала подписчикам, что не может встретиться с детьми — 31-летним Арсением Ветровым и 23-летней Ариной Назаровой.
«Нас разлучили с детьми. Это было ударом: родители не могут с каникул вернуться домой», — призналась Васильева.
Ранее мы писали, что уволенный из МХТ Дмитрий Назаров изменил жене и разбил ей сердце.
Источник фото:Starface
Источник:Starhit
Автор:Галина СьюТеги:
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