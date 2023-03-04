Покинувший Россию Алексей Панин «поливает грязью» бывших коллег

Обосновавшийся в Испании Алексей Панин критикует бывших российских коллег. На этот раз под руку попал Иван Охлобыстин, с которым в актера некогда была дружба.

«Всегда рвал тельняшку на груди за Охлобыстина, а он разочаровал» — признался Панин. Актер считал его талантливым не только за роль в «Интернах», но и за его сценарную деятельность.

Также в список для критики вошли Гарик Сукачев, Сергей Галанин и Евгений Миронов.

«Просто думал, Женя не дурак. Позвонил ему, чтобы взять номер Чулпан Хаматовой, говорил, что все будет нормально, а на той стороне провода стена» — пояснил Панин про взаимоотношения с Мироновым.

Оказалось, что Миронову всё равно, что говорит Панин. Он отвернулся от актера и тихо сливается от общения.

Ранее мы писали, какого режиссера не может терпеть Алексей Панин.