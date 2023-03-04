Покинувший Россию Алексей Панин «поливает грязью» бывших коллег
Покинувший Россию актер Алексей Панин негативно высказался о бывшем друге — Иване Охлобыстине.
Фото: Starface.ru
Обосновавшийся в Испании Алексей Панин критикует бывших российских коллег. На этот раз под руку попал Иван Охлобыстин, с которым в актера некогда была дружба.
«Всегда рвал тельняшку на груди за Охлобыстина, а он разочаровал» — признался Панин. Актер считал его талантливым не только за роль в «Интернах», но и за его сценарную деятельность.
Также в список для критики вошли Гарик Сукачев, Сергей Галанин и Евгений Миронов.
«Просто думал, Женя не дурак. Позвонил ему, чтобы взять номер Чулпан Хаматовой, говорил, что все будет нормально, а на той стороне провода стена» — пояснил Панин про взаимоотношения с Мироновым.
Оказалось, что Миронову всё равно, что говорит Панин. Он отвернулся от актера и тихо сливается от общения.
Ранее мы писали, какого режиссера не может терпеть Алексей Панин.