«Бондарчука терпеть не могу»: Алексей Панин поделился неизвестными подробностями ссоры с режиссером
Алексей Панин рассказал, как Федор Бондарчук отомстил за отказ сниматься в его кино.
Фото: Алена Данилова/ Starface.ru
Актер Алексей Панин рассказал о ссоре с режиссером Федором Бондарчуком. Он раскрыл причину, по которой артисты стали буквально ненавидеть друг друга.
«Федора Бондарчука терпеть не могу», - высказал Панин отношение к режиссеру.
По его словам, конфликт произошел, когда актер отказался сниматься в его проекте. В итоге Бондарчук уговорил Панина сыграть в своем фильме.
«Только потом сцены со мной вырезал — отомстил таким образом», - честно рассказал Панин.
Несмотря на то, что при встрече знаменитости обнимаются, они «друг друга не любят». При этом Панин похвалил другого режиссера - Никиту Михалкова, назвав его «великим».
Ранее жена Бондарчука Паулина Андреева рассказала, почему не хочет фотографироваться с людьми.