«Бондарчука терпеть не могу»: Алексей Панин поделился неизвестными подробностями ссоры с режиссером

Актер Алексей Панин рассказал о ссоре с режиссером Федором Бондарчуком. Он раскрыл причину, по которой артисты стали буквально ненавидеть друг друга.

«Федора Бондарчука терпеть не могу», - высказал Панин отношение к режиссеру.

По его словам, конфликт произошел, когда актер отказался сниматься в его проекте. В итоге Бондарчук уговорил Панина сыграть в своем фильме.

«Только потом сцены со мной вырезал — отомстил таким образом», - честно рассказал Панин.

Несмотря на то, что при встрече знаменитости обнимаются, они «друг друга не любят». При этом Панин похвалил другого режиссера - Никиту Михалкова, назвав его «великим».

Ранее жена Бондарчука Паулина Андреева рассказала, почему не хочет фотографироваться с людьми.