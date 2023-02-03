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01:00, 03 февраля 2023
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«Бондарчука терпеть не могу»: Алексей Панин поделился неизвестными подробностями ссоры с режиссером

Алексей Панин рассказал, как Федор Бондарчук отомстил за отказ сниматься в его кино.

«Бондарчука терпеть не могу»: Алексей Панин поделился неизвестными подробностями ссоры с режиссером

Фото: Алена Данилова/ Starface.ru

Актер Алексей Панин рассказал о ссоре с режиссером Федором Бондарчуком. Он раскрыл причину, по которой артисты стали буквально ненавидеть друг друга.

«Федора Бондарчука терпеть не могу», - высказал Панин отношение к режиссеру.

По его словам, конфликт произошел, когда актер отказался сниматься в его проекте. В итоге Бондарчук уговорил Панина сыграть в своем фильме.

«Только потом сцены со мной вырезал — отомстил таким образом», - честно рассказал Панин.

Несмотря на то, что при встрече знаменитости обнимаются, они «друг друга не любят». При этом Панин похвалил другого режиссера - Никиту Михалкова, назвав его «великим».

Ранее жена Бондарчука Паулина Андреева рассказала, почему не хочет фотографироваться с людьми.

Источник фото: Алена Данилова/ Starface.ru
Источник:StarHit
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