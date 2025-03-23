Покинувший РФ Дмитрий Быков* оскорбил Никиту Михалкова, назвав его «недовеликим»

Уехавший из России Дмитрий Быков* (признан иноагентом на территории РФ) публично «прошелся» по Никите Михалкову. Писатель назвал творчество режиссера «вторичным» и в противовес ему привел себя и других иноагентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

По мнению публициста, Никита Михалков, удостоившийся премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем», никогда не был талантливым «художником», а был «ремесленником», пытающимся «добрать величия» за счет поддержки со стороны государства.

«Творчество Михалкова было вторично всегда, и именно сознание этой вторичности привело его к статусу государственника. Он решил, так сказать, добрать за счет статуса. Потому что Михалков — это именно недовеликий, недореализовавшийся художник. <…> Никита Сергеевич всегда понимал, что он не художник, а крепкий ремесленник», — заявил Дмитрий Быков*.

Журналист также отметил, что в современной литературе есть «крепкие ребята», но «далеко не гении». Однако, как считает Дмитрий Быков*, им не сравниться с талантом его и с Бориса Акунина* (признан иноагентом на территории РФ).

«Я не противопоставляю им себя, хотя, конечно, я талантливее большинства из них и не нуждаюсь для этого в господдержке. Я говорю о других. Они же понимают, что в своей москультовой поделке Борис Акунин* своим мининцем гораздо талантливее тех, кто его сегодня окаивает», — подчеркнул писатель.

Напомним, Дмитрий Быков* живет в США, куда эмигрировал в 2021 году. Публицист не скрывает, что оппозиционно настроен к современному российскому руководству, и регулярно критикует страну и соотечественников. Журналист называет Россию «больной системой, на которой чудом вызрела великая культура». По мнению писателя, «следующей станцией» для граждан страны является «дно».

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Быков* восхитился уехавшей из России Аллой Пугачевой и назвал певицу «реинкарнацией великих женщин».

*признан иноагентом на территории РФ