Покинувшая шоу «Маска» первой Агата Муцениеце назвала телепроект «тупым»

Актриса Агата Муцениеце стала участницей шоу «Маска» на НТВ, но практически сразу была рассекречена членами жюри. Это сильно расстроило звезду «Закрытой школы», поэтому она назвала проект «тупым».

Агата скрывалась в костюме розовой Коровки и покинула шоу самая первая, успев исполнить всего две песни.

«Я снялась только в двух передачах, а я столько всего напланировала: и то, и это сделаю, все будут думать, кто же там в Корове. Никого не отгадали и решили снять маску с меня. Тупая программа какая-то, блин. Я думала, что Огурчика выгонят… Я обиделась, у меня там были планы», — разоткровенничалась актриса в личном блоге.

Муцениеце отметила, что по правилам шоу участника в костюме должны отгадать, но члены жюри ее имени ни разу не называли.

«Они думали, что я Алла Михеева или Валя Карнавал. В итоге это была я. Если есть возможность вылететь первой, это всегда буду я», — сказала расстроенная Агата.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил жалобу актера Павла Прилучного по алиментам на содержание детей от Агаты Муцениеце. Звезда «Мажора» вернется к прежним выплатам, которые были назначены после развода. Агата же требовала увеличить сумму почти в десять раз.