Покинувшая Россию Юлианна Караулова рассказала, что ее семья подхватила вирус

Покинувшая Россию ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова призналась, что ее семья подхватила вирус. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Как рассказала исполнительница, иммунитет трехлетнего сына смог быстро перебороть болезнь.

«Всей семьей подхватили вирус. Сначала болел Андрей (еще в Москве), в первые дни тут накрыло малыша (слава Богу, быстро переболел), теперь вот моя очередь. Второй день температура. Вчера вечером поднялась до 38,6. Сегодня весь день лежу в номере. Обидно, конечно, болеть на отдыхе, но надеюсь быстро отпустит. Лечусь активно», — поделилась артистка.

Караулова напомнила о начале сезона активных вирусов и болезней, а также призвала подписчиков быть аккуратней в этот период.

Стоит отметить, что в настоящий момент исполнительница находится на отпуске в Турции.

Юлианна Караулова впервые стала матерью 29 мая 2021 года, своего сына она назвала Александром. Знаменитость родила наследника от саунд-продюсера Андрея Черного, с которым познакомилась еще на шоу «Фабрика звезд». В 2016 году возлюбленный Карауловой сделал ей предложение, спустя год пара расписалась, а свадебная церемония состоялась в 2021 году.

Ранее мы писали, что Караулова вышла в свет в скромном джинсовом платье макси.