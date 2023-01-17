Покинувшая Россию певица Монеточка после скандала с долгом продает квартиру в Москве

Певица Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, выставила на продажу свою квартиру в Москве. Девушка запросила сумму на 10 миллионов больше, чем при покупке жилья. СМИ полагают, что у артистки не осталось денег после суда с коллегой Стасом Костюшкиным.

Исполнительница хита «Каждый раз» приобрела недвижимость в январе прошлого года. Она выбрала апартаменты в историческом доме в Басманном районе за 20 миллионов рублей. Сообщается, что девушка сделала дизайнерский ремонт и выставила на продажу уже за 30 миллионов.

СМИ пишут, что потенциальные покупатели вовсю интересуются жильем звезды. Сама она сейчас живет с мужем в Прибалтике. Риелтор рассказал, что серьезно настроенные желающие могут связаться с хозяевами по видеосвязи. Но продажей занимаются родственники поп-дивы. Поклонники считают, что Елизавета продает недвижимость не просто так. Возможно, жизнь в Европе ей слишком дорого обходится.

Ранее она погасила долг по делу о плагиате хита экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». По информации журналистов, девушка заплатила исполнителю более полумиллиона рублей.