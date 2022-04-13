Певица Монеточка заплатила за плагиат песни Стаса Костюшкина 500 тысяч рублей

Год назад экс-солист группы «Чай вдвоем» обвинил Монеточку в краже своего хита под названием «Женщина, я не танцую». Артист потребовал компенсацию в размере 900 тысяч рублей.

По словам адвоката певицы, речь идет о пародии, а не о плагиате. Но суд постановил, что в процентном соотношении «Мама, я не зигую» и «Женщина, я не танцую» идентичны на 73%. А соответственно, это все-таки плагиат, сообщает ТАСС. Суд запретил Монеточке исполнять «украденный» трек, а Костюшкину присудили 500 тысяч рублей в качестве компенсации. Помимо этого, певица должна будет возместить ему судебные расходы.

«Суд постановил иск Костюшкина о защите авторских и смежных прав удовлетворить частично и взыскать с Гырдымовой 500 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного вреда и запретить ей исполнять произведение, ставшее предметом спора», — заявили в пресс-службе.

По словам Костюшкина, он пытался решить спор мирным путем, но Монеточка его проигнорировала, так что певец был вынужден обратиться в суд.