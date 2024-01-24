Покинувшая Россию Ольга Бузова не раскрывает свое местоположение

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова признавалась, что в период новогодних праздников была вынуждена активно работать и жертвовать сном. Сразу после недавнего празднования 38-летия звезда улетела на отдых в секретную страну, откуда активно публикует фото в своем микроблоге.

Поклонники знаменитости предположили, что в настоящий момент Ольга находится в Омане. Страну часто сравнивают с популярными у россиян ОАЭ, однако отмечают ее необычную природу и отсутствие высокого уровня урбанизации. При этом местный климат позволяет чувствовать себя комфортно даже в зимний период.

В ходе визита в экзотическую страну певица поселилась в роскошном отеле с собственным пляжем, бассейнами, ресторанами и прочей инфраструктурой. В то же время фанаты Бузовой успели заметить, что исполнительница не слишком активно проводит время на отдыхе. В частности, звезда «Дома-2» по-прежнему отказывает себе в удовольствии окунуться в морскую воду.

«Мне ее иногда жаль, мне кажется, она устала морально, физически, видно по ней: 24/7 пахать невозможно», - отметил один из пользователей.

Ранее Ольга Бузова получила автомобиль за несколько миллионов после жалоб ее матери на падение доходов.