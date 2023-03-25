Покинувшая Россию Лобода обнищала в Европе и опустошает кошелек любовника

Светлана Лобода год назад покинула Россию и уехала в Латвию. Однако песни упали в цене, и певица терпит финансовое поражение. Лобода отмечала, что сбросила вес до 47 килограммов и принимала антидепрессанты.

Привыкшую жить на широкую ногу певицу можно теперь назвать обнищавшей. Лобода призналась, что деньги на семью, себя или подарок берет у своего возлюбленного. Однако на карьеру его деньги певица не тратит, стараясь зарабатывать самостоятельно.

Напомним, что Лобода привыкла скрывать свою личную жизнь. Имя любовника остаётся тайной. По первой версии это мужчина из Европы, по другой — женатый миллиардер Артур Гранц. Также певице приписывали отношения с музыкантом Тиллем Линдеманном, от которого, вероятно, родилась дочь Тильда.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала своего приёмного сына с особенностями развития.