Светлана Лобода показала своего приёмного сына с особенностями развития

У бывшей солистки «ВИА-гры» подрастают две дочки.

11-летняя Евангелина – от первого официального супруга Андрея Царя. И четырехлетняя Матильда.

Отцом малютки, родившейся в мае 2018 в одной из частных клиник Лос-Анджелеса, долгое время считали харизматичного лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна

Правда о своих отношениях пара не распространялась, зато параллельно начала тиражироваться информация о знакомстве Светланы с олигархом Артуром Гранцом.

Лобода не срывала, что отметила вместе с Артуром его 50-летнй юбилей и познакомила со своими дочками.

Кроме этого, у звездной певицы есть приемный сын, которого она именует своим крестником. У мальчика – особенности в развитии, он нуждается в постоянном внимании и заботе.

«Мой любимый крестник Андрюша – особенный ребенок, и с тех самых пор, как он появился на свет, я всегда рядом с ним. Помогаю ему чувствовать себя уверенней в этой непростой жизни и никогда не переставить верить в чудо. Там, где есть любовь, нет места ненависти», - говорит Лобода.

На днях певицы выложила в Сеть фото Андрея с трогательной поздравительной подписью.