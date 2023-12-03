Покинувшая Россию 44-летняя Виктория Боня похвасталась идеальной фигурой
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Блогер и телеведущая Виктория Боня оставила своего молодого любовника Руслана Гасанова в России и улетела в Дубай. Первым делом она отправилась на пляж и похвасталась перед поклонниками своей стройной фигурой.
44-летняя Виктория опубликовала в соцсетях видео, на кадрах которого запечатлена танцующей в бикини черного цвета и лаконичной кепке в тон.
«Когда дорвалась до пляжа, хоть и на закате», — подписала блогерша видеоролик.
Пост звезды вызвал бурную реакцию среди подписчиков. Многие отметили стройную фигуру Бони и назвали ее «шикарной»
При этом Виктория отметила, что во время реабилитации после комплексной пластики лица получила много хейта в свой адрес, однако сейчас, когда ее внешность пришла в норму, никто не спешит взять свои оскорбительные слова назад и извиниться.
«Ни один человек не прошел мимо, чтобы пнуть меня. А как всё стало приходить в норму, так все закрыли рты и ни один человек не написал в мою поддержку» — приводит The Voice реакцию Бони.
Ранее Виктория рассказала, что к ней проявляет интерес звезда мирового футбола Криштиану Роналду. Она заверила, что спортсмен следит за ее соцсетями. При этом блогерша не стала уточнять, что именно заинтересовало прославенного спортсмена.