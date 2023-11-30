44-летняя Виктория Боня заявила, что к ней проявляет интерес Криштиану Роналду

Блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала, что к ней проявляет интерес звезда мирового футбола Криштиану Роналду. Она заверила, что спортсмен следит за ее соцсетями.

«Рональдо как-то тоже заходил в Stories. Мелочь, а приятно», — приводит Газета.Ru слова 44-летней Виктории.

При этом Боня не стала уточнять, какой короткий видеоролик заинтересовал прославенного футболиста. Комментариев, судя по всему, Ронадлу не оставил.

В конце августа Виктория сделала пластическую операцию на лице и почти три месяца отказывалась общаться на публике без больших солнцезащитных очков. В одном интервью она даже сравнила свою внешность с блогером Олегом Монголом.

Ранее мы писали, что Боня заявила о завершении реабилитационного периода после пластической операции в США. Звезда обратилась к голливудскому хирургу Чиа Чи Као, который сделал ей «лисьи глазки», как у супермодели Беллы Хадид, а также подкорректировал форму губ.