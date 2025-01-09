«Брать ответственность не хотят»: Роза Сябитова объяснила, почему ее сын до сих пор не женат

Телесваха Роза Сябитова объяснила, почему ее сын Денис до сих пор не женат. Ведущая рассказала, что он принадлежит к поколению миллениалов – те не хотят брать на себя ответственность.

Подробностями Сябитова поделилась в интервью Леди Mail.

У свахи поинтересовались, не запрещает ли она сыну создавать семью. Как объяснила Сябитова, «Денис принадлежит к поколению миллениалов» - их родители создали все условия, чтобы дети ни в чем не нуждались.

«Брать на себя ответственность не хотят, а семья — это ведь огромная ответственность. Но я на сына не давлю: женится, когда захочет», - поделилась Сябитова.

Ведущая говорит, что даже если девушка не понравится лично ей, отговаривать сына от свадьбы не станет, хотя раньше попробовала бы.

«У сына своя жизнь, пусть делает как хочет», - размышляет Роза.

Она считает, что собственные ошибки – тоже опыт. При необходимости звездная мама готова оказать сыну поддержку, если он обратится.

Сын помогает Сябитовой с ее брачным агентством, занимается своими проектами. Она признается, что «без своих детей – никуда».

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