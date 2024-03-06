Покинула здание в черном капюшоне: Орбакайте сбежала от журналистов после концерта в московском баре

Певица Кристина Орбакайте выступила в московском баре Petter. После концерта дочь Аллы Пугачевой поспешила покинуть заведение через черный ход.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, мероприятие длилось примерно час и началось с задержкой на 40 минут. Средняя цена билета составила около 15 тысяч рублей. Выступление посетили около 70 человек, которым пришлось сидеть в тесноте, так как столы пришлось сдвигать ближе друг к другу.

Во время выступления у Орбакайте иногда выключался микрофон. В завершении концерта певица исполнила песню Пугачевой «Позови меня с собой», поблагодарив за поддержку пришедших на выступление.

В 2024 году Орбакайте вернулась в Москву с концертами, которые вызвали немало обсуждений в Сети. Многие недоумевали, почему ее выступления не отменили, ведь она уже давно большую часть времени живет в США и при этом не обозначает свою гражданскую позицию.

Однако вокалистку продолжают активно критиковать, а все из-за поступков и высказываний матери. Поэтому часть ее концертов в стране отменили, по инициативе общественников и простых граждан. Тем не менее, Орбакайте удалось собрать полный зал зрителей на концерте в Санкт-Петербурге.