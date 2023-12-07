Похудевшую дочь Гузеевой сравнили с наследницей Шукшиной: стала качком

23-летняя дочь Ларисы Гузеевой похвасталась результатами тренировок в спортивном зале. Ольга опубликовала в личном микроблоге фото в нижнем белье и на каблуках. Накачанные мышцы девушки не у всех поклонников вызвали восторг. Многие сравнили звездную наследницу с другой знаменитой девушкой – дочерью Марии Шукшиной, которая стала качком. Фото публикует «Экспресс газета».

Ольга, родившаяся от ресторатора Игоря Бухарова, выбрала не кинокарьеру, как ее мама, а творческую сферу, работая гримером. Недавно она даже приняла участие в съемках с матерью в комедии «Теща», где заботилась о внешности актеров.

Наследница активно ведет свои социальные сети, стараясь сохранить личную жизнь в тени. На днях она опубликовала снимок, на котором предстала в нижнем белье и на каблуках. Ольга продемонстрировала подтянутую фигуру, чем удивила подписчиков. Многие сравнили ее с дочерью актрисы Марии Шукшиной – Анной.

Ранее Ольга Шукшина высказалась о том, что ее племянница Анна только вредит себе, занимаясь спортом. Девушка уже долгое время регулярно ходит в тренажерный зал. Окружение наследницы реагирует на это довольно неоднозначно, включая ее родственников.