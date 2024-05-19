Похудевший на 80 кг Александр Морозов ответил хейтерам на критику его внешности
© Tarakanov Vadim/ EAST NEWS
Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов изменился до неузнаваемости после кардинального похудения и столкнулся с критикой в свой адрес. Шоумен решил ответить хейтерам, которые считают, что он утратил клоунский образ смешного толстяка.
«Я не спал несколько ночей. После моего ролика в лифте столько было хейта. Столько людей мне написало, что я сильно постарел, что я стал некрасивым человеком, несмешным, с глупыми шутками», - сказал Морозов в видеообращении, которое опубликовал в своем блоге.
Он признался, что долго думал над критикой и пришел к выводу, что хейтеры правы. При этом Александр зашел на страницы самых активных комментаторов и увидел, что они имеют те же недостатки, в которых упрекают его самого.
«Я понимаю, почему это происходит. Потому что мои подписчики, которые меня ругают, они такие же старые и несмешные люди. И они меня, наверно, не ругают, а сочувствуют», — с иронией отметил Морозов.
Он призвал хейтеров прекратить травлю и объединиться в общем негативном отношении к жизни, чтобы вместе бросать «говно» в вентилятор и рассеивать по всему миру.
В завершении Морозов попросил прощения за то, что старается заботиться о своей внешности и смог похудеть на 80 килограммов.
Ранее 43-летний комик Гарик Харламов заявил, что не может похудеть из-за вкусной еды.