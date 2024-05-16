«Ненавидящий эту жизнь»: Гарик Харламов объяснил, почему не может похудеть

43-летний комик Гарик Харламов заявил, что не может похудеть из-за вкусной еды. Об этом он честно рассказал на съемках шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

Долгие годы знаменитость сталкивается с критикой внешности. Поклонники советуют Гарику похудеть, но он их не слушает. Мужчина откровенно заявил о том, что пытался сбросить лишний вес, но его жизнь от этого стала только хуже.

«Я не худею, я не худеющий. Сейчас вешу 108 килограммов. В прошлом году я похудел на 20 килограммов, я возненавидел все. Я был худой, красивый, но ненавидящий эту жизнь. Мы даже в «Камеди» отправили мое жирное тело в небо. Сказали: «Прощай». Но оно упало», — шутливо отметил комик.

Харламов признался, что получает удовольствие от вкусной еды, и никак не может от нее отказаться. Сейчас он убежден, что лучше прожить короткую жизнь, но веселую, чем длинную и скучную. А из-за здорового образа жизни у него возникает депрессия.

Напомним, что недавно стало известно о помолвке юмориста с актрисой Катериной Ковальчук. Гарик сам опубликовал в соцсетях видео, на котором показал кольцо на безымянном пальце девушки. После этого в эфире шоу он даже рассказал, как делал предложение руки и сердца.

После многочисленных статей в СМИ, Харламов неожиданно рассердился на журналистов, а его поддержала Лариса Гузеева.