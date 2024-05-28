Похудевший и потерянный: вернувшийся домой муж Леры Кудрявцевой заставил публику насторожиться

Недавно телеведущая Лера Кудрявцева помирилась с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, о расставании с которым объявляла в январе этого года. Спортсмен два месяца проходил лечение от алкогольной зависимости, а в апреле супруги воссоединились. Теперь ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ поделилась в личном блоге новыми кадрами с мужем, которые заставили подписчиков насторожиться.

19 мая Лера Кудрявцева отпраздновала день рождения — ей исполнилось 53 года. Телеведущая отменила праздник в компании друзей и супруга. Знаменитость решила поделиться воспоминаниями о том дне и опубликовала в соцсети видео с праздника, которое вызвало неоднозначную реакцию со стороны пользователей Сети.

На кадрах Лера Кудрявцева вместе с мужем и подругой, телеведущей Катей Гордон, танцевала под песню «Дамы за 30». Подруги пытались двигаться под свой хит синхронно, но Игорь Макаров постоянно сбивался. Однако это не испортило настроения компании, и на видео все выглядели счастливыми.

Многие подписчики телеведущей отметили, что ее муж выглядел неважно: он сильно похудел, а в его взгляде нашли потерянность. Не исключено, что это последствия его пристрастия к алкоголю и недавнего пребывания в рехабе.

Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров состоят в браке с 2013 года. В 2018 году у супругов родилась дочь Мария. Но в январе этого года телеведущая заявила, что ушла от мужа после 10 лет брака из-за его пристрастия к алкоголю. Позднее знаменитость подчеркнула, что официально не подала на развод, а решила замотивировать хоккеиста заняться решением серьезной проблемы.

В апреле телезвезда впервые за долгое время вышла в свет со спортсменом после заявления о расставании. Лера Кудрявцева отправилась вместе с супругом и дочерью на отдых за город. После этого в Сети заговорили о примирении пары.

Ранее мы писали о том, что пятилетняя дочь Леры Кудрявцевой попала в больницу.