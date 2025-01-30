Похудевшая в Индии Юлия Волкова показала фигуру в платье с разрезами

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова отправилась в Индию, чтобы принять участие в съемках фильма режиссера Романа Михайлова «Песни джиннов». 39-летняя призналась, что взяла с собой несколько чемоданов купальников и похвасталась постройневшей фигурой.

В середине января Юлия прилетела в штат Гоа и разместилась на шикарной вилле недалеко от побережья.

В своем блоге она поделилась видеороликом, на котором предстала в трикотажном платье необычного кроя на фоне бассейна. Наряд с разрезами на талии подчеркнул постройневшую фигуру артистки. Она также распустила наращенные волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Кроме того, Юлия продемонстрировала татуировки на руках и груди.

Пользователи Сети высоко оценили похудевшую фигуру Волковой и признали, что она отлично выглядит.

«Красивая, не передать словами», - написали комментаторы.

Волкова также рассказала поклонникам, что впервые прилетела в Гоа и осталась в полном восторге от курорта и Индии в целом.