«Магия пластики»: экс-солистка группы «Тату» показала фигуру в купальнике и столкнулась с критикой

Экс-солистка группы «Тату» опубликовала снимки с отдыха и столкнулась с хейтерами.

Юлия Волкова на данный момент проводит зимние каникулы на Гоа, проводя время на пляже пятизвездочного отеля и загорая под солнцем. Девушка активно ведет личный блог и делится фотокарточками, сделанными во время отпуска.

На снимках Юлия была запечатлена во время отдыха на побережье Аравийского моря в купальнике лилового цвета: девушка не стеснялась и хвасталась своей фигурой. Однако не все подписчики оценили контент артистки, подметив изменения в ее внешнем виде.

Некоторые ее поклонники удивились, увидев снимки. Они подчеркнули в комментариях, что бюст певицы выглядит ненатуральным.

«Магия пластики», — пишут подписчики под публикацией певицы.

Однако Волкова никак не реагирует на своих хейтеров, а лишь продолжает делиться кадрами с отпуска. Кроме того, девушка уже не раз признавалась в том, что она действительно прибегала к услугам пластического хирурга, чтобы изменить фигуру.

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