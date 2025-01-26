НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 января 2025, 15:49
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«Магия пластики»: экс-солистка группы «Тату» показала фигуру в купальнике и столкнулась с критикой

Певица Юлия Волкова показала фигуру в купальнике на Гоа и столкнулась с критикой.
«Магия пластики»: экс-солистка группы «Тату» показала фигуру в купальнике и столкнулась с критикой

© Starface.ru

Экс-солистка группы «Тату» опубликовала снимки с отдыха и столкнулась с хейтерами.

Юлия Волкова на данный момент проводит зимние каникулы на Гоа, проводя время на пляже пятизвездочного отеля и загорая под солнцем. Девушка активно ведет личный блог и делится фотокарточками, сделанными во время отпуска.

На снимках Юлия была запечатлена во время отдыха на побережье Аравийского моря в купальнике лилового цвета: девушка не стеснялась и хвасталась своей фигурой. Однако не все подписчики оценили контент артистки, подметив изменения в ее внешнем виде.

Некоторые ее поклонники удивились, увидев снимки. Они подчеркнули в комментариях, что бюст певицы выглядит ненатуральным.

«Магия пластики», — пишут подписчики под публикацией певицы.

Однако Волкова никак не реагирует на своих хейтеров, а лишь продолжает делиться кадрами с отпуска. Кроме того, девушка уже не раз признавалась в том, что она действительно прибегала к услугам пластического хирурга, чтобы изменить фигуру.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова пообещала уйти из соцсетей и назвала причину.

Также сообщалось, что Мария Погребняк удивила неожиданным признанием.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лизавета Земскова
Теги:
Юлия Волкова
пластика
купальник
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